‘A gente só tá precisando de um ajuste’, canta Neymar para Bruna Biancardi

Na última semana, rumores sobre a reconciliação entre Neymar e Bruna Biancardi cresceram após os dois serem vistos se beijando em um show do cantor Thiaguinho em São Paulo.

Após o flagra, um vídeo que circula nas redes sociais revela o jogador de futebol cantando pagode para a influenciadora digital. O registro mostra os dois em uma roda de amigos, enquanto o pai de Mavie canta a letra de Ajustes, de Xandy Lamonde.

“Não vou terminar, nosso amor que lute. A gente só está precisando de um ajuste”, declarou o atleta, enquanto apontava para Bruna.

Neymar e Bruna Biancardi mantiveram um relacionamento por um ano e meio, chegando a ficar noivos. Eles terminaram a relação enquanto a influenciadora digital ainda estava grávida de Mavie, filha do casal, que atualmente tem oito meses.

Estadao Conteudo

