Acidente entre carro e caminhonete deixa feridos na BR-262, em Ibatiba

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente entre um carro e uma caminhonete na BR-262, em Ibatiba, na tarde da última segunda-feira (22).

Leia também: Justiça manda soltar motorista que matou casal atropelado em Itapemirim

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 17h no km 173,6 da BR-262. As duas pessoas feridas foram socorridas e encaminhadas para o Pronto Atendimento (PA) do município.

Não há detalhes sobre o estado de saúde das vítimas e como teria ocorrido o acidente.