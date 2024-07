Apagão cibernético global afeta voos, serviços bancários e de comunicação

Um apagão cibernético está provocando atrasos em voos, além de prejudicar serviços bancários e de comunicação ao redor do mundo, nesta sexta-feira (19). Diversos países relataram problemas técnicos que afetaram redes de televisão nacionais, aeroportos internacionais, operadoras ferroviárias, bolsas de valores e outros serviços.

Leia também: Servidores do INSS entram em greve por tempo indeterminado

Não há indícios de que o apagão esteja relacionado a um ataque hacker. A interrupção foi atribuída à CrowdStrike, uma empresa de segurança cibernética cujo software é usado por dezenas de indústrias ao redor do mundo para proteger contra hackers e violações externas. Uma atualização de software emitida pela CrowdStrike estaria na raiz do problema, resultando em travamentos de máquinas que executam o sistema operacional Microsoft Windows.

Em comunicado, a empresa americana Microsoft afirmou que está adotando medidas para solucionar a situação.

No pré-mercado de Nova York, a ação da CrowdStrike tinha queda de 14,2% às 7h48 (de Brasília), enquanto a da Microsoft caía 2%. *Com informações da Dow Jones Newswires.

Estadao Conteudo

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.