Aposta de Cachoeiro acerta 14 números e fatura prêmio da Lotofácil

Uma aposta simples, realizada em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, acertou os 14 números da Lotofácil e faturou R$ 2.551,57. Nenhuma aposta faturou o prêmio principal.

Leia também: Vai perder? Mega-Sena pode pagar R$ 53 milhões neste sábado (20)

De acordo com a Caixa Econômica Federal, a aposta foi feita na Loterias Itaoca. Além dessa, uma outra aposta simples, feita na Loteria Canal, em Vila Velha, também acertou os 14 números da sorte e levou para casa R$ 2.551,57.

Os números sorteados na noite da útima sexta-feira (19), no concurso 3.159 foram: 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 10 – 12 – 16 – 20 – 21 – 22 – 23

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.