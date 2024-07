Batida entre carro e moto deixa mãe e filha feridas em Cachoeiro

Uma mulher de 34 e sua filha, de 7 anos, ficaram feridas após a moto em que elas estavam se envolver em um acidente na tarde do último domingo (28), no Trevo do bairro Village da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim.

Aos militares que atenderam a ocorrência, o motorista do veículo Volkswagen Saveiro, de cor branco, contou que seguia sentido à Rua Corinto Barbosa, quando não viu a motocicleta Yamaha YBR vindo de Vargem Alta e bateram.

Na batida, as duas vítimas que estavam na moto caíram no asfalto. Elas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas ao Hospital Unimed do município. O motorista fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de bebida alcóolica.