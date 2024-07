Botafogo acata pedido do Vasco e clássico com o Fluminense será no Engenhão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou nesta terça-feira (30), o estádio do Engenhão como palco da partida entre Vasco e Fluminense, marcada para o dia 10 de agosto (sábado), às 21h30, pela 22ª rodada do Brasileirão. São Januário está proibido de receber clássicos regionais.

Conforme o laudo da Polícia Militar, o estádio São Januário está proibido de receber clássicos. Com isso, o Vasco vinha tentando atuar contra o Fluminense no estádio botafoguense. O Botafogo havia negado, mas acabou cedendo ao pedido do clube rival.

As outras possibilidades eram o Kleber Andrade, em Cariacica, que foi vetado por questões de segurança, e Maracanã, mas o Vasco não conseguiu chegar a um acordo com o Fluminense, seu adversário do dia 10 de agosto.

Vasco e Fluminense

Curiosamente, Vasco e Fluminense se enfrentaram no mesmo Engenhão no ano passado. Na ocasião, o clube de São Januário acabou vencendo o clássico por 4 a 2. Neste ano, os dois clubes estão longe de brigar pelas primeiras colocações. Com 23 pontos, o Vasco é o 11º colocado. Já a equipe das Laranjeiras está na vice-lanterna e contabiliza 17 pontos.

Vindo de duas derrotas consecutivas no Brasileirão, o Vasco é o 11º colocado, com 23 pontos, contra 17 do Fluminense, vice-lanterna, à frente apenas do Atlético-GO, com 12. Antes de enfrentar o Fluminense, o Vasco encara o Red Bull Bragantino, no sábado, às 19h, em São Januário.

