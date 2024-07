Bruna Lombardi se declara para Riccelli em aniversário de 78 anos do ator

A atriz Bruna Lombardi fez uma declaração de amor para o ator Carlos Alberto Riccelli, com quem está casada desde 1978. Riccelli completou 78 anos nesta quarta-feira (3).

“Existem tantas histórias dentro da nossa história. Vivemos tantos momentos, tantas emoções e surpresas e cada vez mais unidos, a gente segura todas. Você é meu céu, meu chão, meu oceano de paixão e alegria. Eu nem sabia que podia ser assim feliz com alguém, mas hoje eu sei que somos um. Você, o Kim o filho do casal e eu. Somos um”, escreveu a atriz.

Leia também: ‘Renato Russo gostava de beber e tomar café com moradores de rua’, diz músico

Bruna terminou o texto dizendo que é bom ter o ator por perto. “Com todo amor que existe e a gente inventa sempre mais. Como é bom ter você perto. Parabéns, baby.”

Recentemente, Bruna Lombardi lançou o livro Manual para Corações Machucados (Editora Sextante), que reúne crônicas que tem o amor como fio condutor.

Ver essa foto no Instagram

Estadao Conteudo

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.