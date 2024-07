Cachoeiro: Copa Paraíso abre inscrições para campeonato infanto-juvenil

A Copa Paraíso de Futsal está chegando com tudo para movimentar Cachoeiro de Itapemirim e, as inscrições para este grande evento estão abertas, nas categorias Sub-11 e Sub-15.

Leia também: Olimpíada 2024: Rafaela Silva chega na semifinal do judô

O evento pretende promover o intercâmbio social e esportivo, para assim, desenvolver a pratica do futsal em Cachoeiro. O torneio, está previsto para começar por volta de agosto ou setembro deste ano.

A fase de grupos vai funcionar da seguinte forma: Serão oito times, em cada categoria. Assim, dois grupos com quatro times, divididos em Grupo A e Grupo B, com os dois melhores de cada grupo realizando a semifinal do torneio.

“É um orgulho e uma alegria anunciar e promover esta competição, para as crianças e adolescentes de Cachoeiro de Itapemirim, que desde cedo, dedicam-se ao futsal”, ressaltou a organização da Copa Paraíso.

Categorias:

Masculino

Sub–11 (Atletas nascidos nos anos de 2013, 2014 e 2015)

(Atletas nascidos nos anos de 2013, 2014 e 2015) Sub–15 (Atletas nascidos nos anos de 2009 e 2010)

Mais informações sobre as inscrições: @futbairroparaiso.