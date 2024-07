Cachoeiro de Itapemirim lidera casos de violência doméstica no Sul do ES

Um lugar onde as mulheres deveriam receber carinho, amor e atenção, acaba sendo o local em que a grande maioria sofre agressão física, verbal e psicológica. Na maioria dos casos, os autores do crime fazem parte do próprio convívio familiar da vítima.

Conforme o relatório da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), atualizado no dia 30 de junho, Cachoeiro de Itapemirim lidera a lista de cidades do Sul do Espírito Santo, com 592 casos de violência doméstica. Atrás vem Marataízes, com 264 mulheres agredidas. Já em Itapemirim, o registro é de 215 casos.

Série histórica

Desde a série histórica, 2024 foi o ano em que registrou o menor número de mulheres agredidas, com 2.050 casos. Aliás, o gráfico mostra que há dois anos atrás, 3.831 mulheres foram vítimas de violência doméstica. Já no ano passado, o número saltou para 3.976 casos registrados.

Maioria das vítimas de agressão doméstica têm entre 18 e 24 anos

Além disso, o relatório mostra que 329 mulheres que sofrem violência doméstica tem entre 18 e 24 anos de idade.