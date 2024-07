Cachoeiro: loja onde teto desabou ficará fechada durante uma semana

A loja Casa Bella ficará fechada temporariamente após o teto do estabelecimento desabar no bairro Guandú, no centro de Cachoeiro de Itapemirim. O incidente aconteceu na tarde desta terça-feira (2).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar, uma equipe recebeu um chamado de desabamento do teto em uma loja no bairro Guandú. Aliás, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve no local, mas felizmente ninguém ficou ferido. No entanto, segundo os bombeiros, não haviam clientes na loja no momento do incidente.

leia também: Urgente: teto de loja desaba no centro de Cachoeiro

Em nota publicada nas redes sociais, a loja informou que o estabelecimento ficará fechado temporiariamente durante uma semana. “Prezados cliente e amigos. Goaríamos de informar que, devido ao cedimento de uma área da laje em nossa loja, estaremos fechados temporiariamente por uma semana. Esta medida é necessária para realizarmos os devidos reparos e garantir a segurança de todos.

Felizmente, gostaríamos de ressaltar que, apesar do ocorrido, ninguém ficou ferido. Agradecemos imensamente a compreensão de todos neste momento e pedimos desculpas por eventuais transtornos causados. Estamos trabalhando para a resolver a situação o mais rápido possível e retornar às nossas atividades com total segurança. Materemos todos informados sobre o andamento dos reparos e a data de reabertura. Agradecemos a confiança e apoio de cada um de vocês. Atenciosamente, Casa Bella”, finaliza a nota.

Loja onde o teto desabou

A loja Casa Bella é especializada em produtos de cama, mesa, banho e decoração para o seu lar. Aliás, ela fica localizada no centro de Cachoeiro de Itapemirim.