Cantora Adele anuncia que fará pausa na carreira musical

A cantora Adele anunciou que fará uma pausa em sua carreira, durante uma entrevista realizada em Munique, na Alemanha, para a emissora ZDF, no domingo (14). Quando perguntada sobre seu próximo álbum, a cantora respondeu que não tem “planos para novas músicas”. “Meu ‘tanque’ está completamente vazio agora”, disse.

O álbum 30, finalizado em 2021, segue sendo o último projeto realizado por Adele. Ela, que se apresentou em Munique para cerca de 74 mil pessoas, em um palco montado especificamente para o espetáculo, explicou que deseja “uma grande pausa depois de tudo isto o show” e que quer “fazer outras coisas criativas durante algum tempo”.

Entretanto, apesar dos próximos passos de Adele não terem sido explicitamente revelados durante a entrevista para a ZDF, a revista Forbes afirmou, em 2023, que a cantora registrou formalmente no Reino Unido a abertura de uma empresa com o nome The Shelbourne Collective Limited, na área de “atividades de design especializado”.

Para a ZDF, a cantora foi sincera ao explicar sobre sua experiência com os holofotes: “Tenho saudades de tudo antes de ser famosa, mas provavelmente o anonimato é o que mais me faz sentir falta”.

Ela brincou também com seu desapego sobre a área da música: “Eu nem canto dentro de casa. Quão estranho é isso?”. “Eu gosto de poder fazer música o tempo todo, quando eu quiser, e as pessoas são receptivas com isso. É inimaginável. Mas o lado da fama, eu absolutamente odeio”, finalizou Adele.

Estadao Conteudo