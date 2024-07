Cissa Guimarães posta homenagem ao filho, vítima de acidente fatal

Cissa Guimarães usou as redes sociais, neste sábado (20), para homenagear o filho Rafael Mascarenhas, que morreu atropelado há 14 anos, enquanto andava de skate no Túnel Acústico, na zona sul do Rio de Janeiro.

“Meu filho amado, hoje é o seu aniversário de anjo! Um anjo parrudo de 14 anos que continua espalhando seu amor, nos abençoando e iluminando sempre! Te agradeço por me cuidar, continuar me ensinando sempre, por ter tido a benção de ser sua mãe”, escreveu a apresentadora do ‘Sem Censura’, da TV Brasil.

“Parabéns, Rafael. Muito obrigada, filho. Sua benção, meu anjo de luz! Muita Luz de Rafa para todos nós! Salve Rafael. Te amo infinito!”, complementou a comunicadora de 67 anos.

O acidente aconteceu durante uma madrugada, quando o local estava fechado para manutenção, com a pista livre de carros. Um motorista invadiu o local e atropelou Rafael.

Estadao Conteudo