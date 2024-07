Congelante! Termômetros marcam -5ºC no Parque Nacional do Caparaó

Na manhã desta quarta-feira (24), os termômetros marcaram -5ºC no Parque Nacional do Caparaó, em Dores do Rio Preto.

Segundo o guia independente, Ivan de Souza, o registro das pedras de gelos sobre o solo e vegetação foi feito por volta das 8h50. “Fiz os vídeos agora pela manhã, neste exato momento. O sol já está chegando e os gelos começando a derreter”, explica.

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural – Incaper, no Sul do Estado, a previsão nesta quarta-feira para as áreas mais altas era de mínima de 11 °C e máxima de 26 °C, porém, os termômetros registraram bem abaixo do esperado.