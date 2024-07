Convenção do Novo decidirá rumo do partido na Terra dos Tropeiros

O Partido Novo marcou para a próxima terça-feira (30), às 18h30, na Câmara Municipal de Vereadores, a convenção municipal para definir o posicionamento do partido nas eleições de 2024.

Com a presença confirmada do presidente estadual do Novo, Iuri Aguilar, os militantes irão decidir se irão seguir uma chapa puro-sangue ou apoiar uma das duas pré-candidaturas já lançadas no município. De um lado, Dr. Criziane Moreno (MDB), que ainda não definiu quem será seu vice na corrida eleitoral, e de outro, Dr. Luis Carlos Pancoti (PL), que já declarou Dr. Lindon Jonhson (Podemos) como seu vice.

Segundo Júnior da Pague Fácil (Novo), o cenário ainda segue em aberto, por isso estarão decidindo na convenção o futuro do partido no município.

A data escolhida está dentro do período em que os partidos realizam os encontros para oficializar seus candidatos às Prefeituras e às Câmaras Municipais, além de definir as coligações partidárias.

Convenções partidárias

Conforme o art. 87 do Código Eleitoral, só podem concorrer às eleições os candidatos que estiverem filiados a um partido político.

Uma vez que cada partido político possui inúmeros filiados, é necessário escolher entre eles, em convenção partidária, os que serão candidatos a cargos eletivos.

Convenções partidárias são reuniões de filiados a um partido político para julgamento de assuntos de interesse do grupo ou para escolha de candidatos. Ainda definem a formação de coligações (união de dois ou mais partidos a fim de disputarem eleições).

Conforme estabelece a Lei n° 13.165/2015, Lei da Reforma Política, as convenções devem ocorrer no período de 20 de julho a 5 de agosto do ano eleitoral.