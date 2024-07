Convenção do PL para oficializar candidatura de Monteiro em Venda Nova

O Partido Liberal (PL) definiu que fará a convenção de seu diretório municipal em Venda Nova do Imigrante no próximo dia 31 de julho, às 20 horas, na Rua Pierina Altoé Perim, nº 67, no Bairro Providência.

O evento vai servir para oficializar a candidatura de Rafael Monteiro à prefeitura, além da escolha do vice. Os concorrentes à Câmara Municipal também serão formalizados.

Até aqui, o PL já firmou acordo com o Novo, Agir e PRTB por apoio à Monteiro. O nome do candidato a vice na chapa do parlamentar não está definido.

A janela de convenções partidárias começou no último dia 20 e vai até 5 de agosto. O período serve para que os partidos batam o martelo sobre os rumos que tomarão nas eleições. O registro de chapas junto à Justiça Eleitoral deve acontecer até 15 de agosto.