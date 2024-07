Corinthians evolui, mas é batido pelo Atlético-MG e perde invencibilidade

O Corinthians até tentou, mas não conseguiu evitar a derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG neste domingo (28), na Arena MRV, pela 21ª rodada do Brasileirão. O time paulista mostrou evolução, especialmente na defesa, mas cometeu penalidades, ambas convertidas por Hulk, e voltou a perder após três partidas. Yuri Alberto, de cabeça, fez o gol de honra do time paulista.

O resultado mantém o Corinthians na briga para se afastar da zona de rebaixamento. O resultado deixa o clube na 15ª posição, com 19 pontos na tabela de classificação. O time do Parque São Jorge volta a jogar na quarta-feira, quando enfrenta o Grêmio na Neo Química Arena pelo confronto de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Ainda sem corresponder às expectativas, o Atlético-MG fecha a rodada na 9ª colocação, com 28 pontos e, sem perder há quatro jogos. O próximo compromisso do time mineiro também é pelo mata-mata da Copa do Brasil, na quarta-feira, contra o CRB.

Sem o suspenso Cacá, o técnico Ramón Díaz optou por desmanchar o esquema com três zagueiros adotado nas últimas partidas. O lateral-direito Fagner foi escolhido para começar entre os titulares, algo que não acontecia há 50 dias. O experiente jogador foi importante para melhorar a marcação e ajudar na transição entre defesa e ataque. Logo nos primeiros minutos, ele evitou que um passe açucarado de Hulk encontrasse Paulinho, e iniciou a jogada que terminou na finalização de Yuri Alberto.

O Atlético-MG subiu ao gramado com a responsabilidade de ser protagonista da partida, tanto por jogar em casa quanto pelo fato de ter um elenco da primeira prateleira do País. A equipe mineira buscou desenvolver uma pressão, mas foi incomodada pelas escapadas em velocidade do Corinthians. O goleiro Matheus Mendes precisou fazer duas defesas providenciais, enquanto Rodrigo Garro precisou ser acompanhado de perto por Fausto Vera para minar a criatividade corintiana.

Quando o equilíbrio dá o tom de uma partida, qualquer detalhe faz diferença. Apesar de o Corinthians controlar o jogo, o cenário mudou quando Garro deslocou a bola dentro da área após cobrança de falta de Hulk. O ídolo atleticano foi para a marca da cal e abriu o placar, aos 31 minutos, com um petardo no canto esquerdo, quase defendido por Hugo Souza. A equipe corintiana se manteve ligada e, menos de dez minutos depois, conseguiu o empate quando Yuri Alberto aproveitou o cochilo da defesa para cabecear livre após cruzamento de Garro.

No intervalo, os clubes ensaiaram uma mudança de uniformes após os jogadores se queixarem da semelhança dos equipamentos, mas a alteração não ocorreu. Também não mudou o panorama da partida, com o Corinthians se mostrando mais perigoso. Antes mesmo dos 10 minutos da segunda etapa, Matheus Mendes precisou salvar o Atlético-MG com duas grandes defesas, em finalizações de Ryan e Yuri Alberto.

Diferentemente de outras partidas, o time corintiano demonstrou evolução defensiva e dificultou as investidas do Atlético-MG. Hulk, em uma suas especialidades, tentou por mais de uma vez o arremate de fora da área e levou perigo. Conforme os minutos foram passando, a equipe paulista chegou menos vezes ao ataque e passou a ser pressionada. Em lance de escanteio, Alan Franco apareceu livre e cabeceou no travessão.

O Corinthians acabou sendo castigado na primeira chance em que Hulk conseguiu chegar livre na grande área. Ele cruzou para Paulinho, que sofreu pênalti após dividida com André Ramalho. O próprio camisa 7 foi novamente para a bola e fez o segundo dos donos da casa. Nos minutos finais, a equipe corintiana se lançou ao ataque e a partida ganhou contornos de tensão, com entradas duras por parte de ambos os lados – o zagueiro Lyanco levou o segundo amarelo após falta forte em Wesley, gerando confusão. O grandalhão Pedro Raul foi acionado para ajudar no ‘chuveirinho’, mas o placar não sofreu mais alterações até o apito final.

Ficha técnica

ATLÉTICO-MG 2 X 1 CORINTHIANS

ATLÉTICO-MG – Matheus Mendes; Bruno Fuchs (Lyanco), Battaglia e Junior Alonso; Guilherme Arana, Otávio, Fausto Vera (Alan Franco), Bernard (Vargas) e Gustavo Scarpa (Renzo Saravia); Paulinho (Paulo Vitor) e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

CORINTHIANS – Hugo Souza; Fagner (Matheuzinho), André Ramalho, Félix Torres e Hugo; Raniele (Pedro Raul), Alex Santana, Ryan (Charles) e Rodrigo Garro (Igor Coronado); Ángel Romero (Wesley) e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

GOLS – Hulk (pênalti), aos 31, e Yuri Alberto, aos 38 do primeiro tempo; Hulk (pênalti), aos 39 do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Bruno Fuchs (Atlético-MG); Hugo Souza, Alex Santana e Ángel Romero (Corinthians).

CARTÃO VERMELHO – Lyanco (Atlético-MG).

ÁRBITRO – Bruno Arleu de Araújo (Fifa/RJ).

PÚBLICO – 44.048 torcedores.

RENDA – R$ 3.310.301,27.

LOCAL – Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).

Estadao Conteudo