‘Emily em Paris’ e ‘Missão: Impossível’ entre as estreias da Netflix em agosto

Com o final de The Umbrella Academy, as versões do diretor Zack Snyder para as Partes 1 e 2 de Rebel Moon e os divertidos dramas de Emily em Paris, a Netflix prepara um mês de muitos lançamentos em agosto. Mas, além das suas produções originais, vale notar que o streaming também adiciona a seu catálogo alguns sucessos consagrados de Hollywood, tanto na TV, quanto no cinema.

A seguir, confira as principais novidades de agosto:

Godzilla Minus One/Minus Color

Depois de garantir o primeiro Oscar da história da franquia, Godzilla Minus One ganhou uma versão em preto e branco. Espécie de homenagem ao longa original do kaiju, Godzilla Minus One/Minus Color (Godzilla Minus One / Sem Cor, em tradução livre) enfatiza ainda mais o terror ao redor da trama, segundo o diretor Takashi Yamazaki. Estreia: 1º de agosto.

‘Rebel Moon’ – Cortes do Diretor

Depois de fazer sucesso com sua versão do diretor para Liga da Justiça, o diretor Zack Snyder repete sua estratégia agora lançando novas versões para seu universo à la Star Wars, agora com mais sangue e sexo. Ambos os filmes são centrados em Kora (Sofia Boutella), uma forasteira determinada a salvar a lua que se tornou seu lar. Estreia: 2 de agosto.

‘The Umbrella Academy’

Para a despedida dos irmãos Hargreeves, a quarta temporada de The Umbrella Academy coloca os super-heróis para encarar o fim do mundo uma última vez. A série é inspirada nos quadrinhos de Gerard Way, o vocalista da banda My Chemical Romance. Estreia: 8 de agosto

‘Emily em Paris’

Emily (Lily Collins) está pronta para superar Alfie (Lucien Laviscount) e Gabriel (Lucas Bravo) e aproveitar a vida de solteira. Quer dizer, ao menos na teoria. Paralelamente, os dramas da sua vida pessoal voltam a causar problemas no trabalho. Mas calma: estes são só os primeiros cinco episódios da quarta temporada da série. Estreia: 15 de agosto.

‘Lost’

Verdadeiro marco na TV americana, Lost deixou os espectadores na beira do sofá com a história dos sobreviventes de um acidente de avião que se veem presos em uma ilha tropical. Estreladas pelos atores Matthew Fox, Evangeline Lilly, Terry OQuinn, Dominic Monaghan e Naveen Andrews, as seis temporadas da série agora estarão disponíveis no streaming. Estreia: 15 de agosto

Franquia ‘Missão: Impossível’

Narrando as muitas aventuras do agente Ethan Hunt (Tom Cruise) ao lado dos seus fiéis aliados, a franquia Missão: Impossível já é considerada um clássico do cinema de ação americano. Os primeiros seis filmes – ou seja, todos exceto o recente Acerto de Contas Parte Um – chegam ao catálogo da Netflix neste mês. Estreia: 15 de agosto

‘A Liga’

Um reencontro inesperado promete abalar a vida do empreiteiro Mike (Mark Wahlberg), e não é porque ele ganha uma chance de rememorar seu romance dos tempos de escola. Por causa da volta de Roxanne (Halle Berry), o protagonista de repente se vê em uma missão internacional, agindo como um verdadeiro espião. Estreia: 16 de agosto

‘De Volta aos 15: De Volta aos 18’

Um bug no Floguinho transforma a terceira temporada De Volta aos 15 em De Volta aos 18. Agora, na faculdade, Anita (Maísa Silva) descobre que ela não é a única capaz de viajar tempo. E pior: suas idas e vindas estão diretamente conectadas a esse viajante do tempo misterioso. Enquanto tenta desvendar a identidade dessa pessoa, ela também tenta se decidir entre Joel (Gabriel Stauffer) e Fabrício (João Guilherme). Estreia: 21 de agosto

‘KAOS’

Jeff Goldblum interpreta ninguém menos que Zeus nessa excêntrica comédia. Com oito episódios, KAOS acompanha três meros mortais que podem mudar o futuro da humanidade. Mas, para isso, eles precisam lidar com a discórdia no Monte Olimpo e a paranoia de Zeus. Estreia: 29 de agosto

Estadao Conteudo