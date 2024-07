Fala de filha sobre ‘celular de pobre’ cria discussão entre os pais na web

Um vídeo em que Sophia, de 5 anos, aparece debochando do aparelho celular do chef de cozinha Cleitom Martins viralizou nas redes sociais.

A influenciadora Maíra Cardi sugeriu que a filha poderia estar sendo influenciada negativamente enquanto estava sob os cuidados do pai, o ator Arthur Aguiar.

Em entrevista ao portal do jornalista Leo Dias, Maíra Cardi contou estar surpresa e desapontada com o comportamento da filha, alegando que em sua casa atitudes assim não são toleradas e que Sophia seria punida se falasse algo similar novamente.

“Nunca vi na minha vida minha filha falar uma barbaridade dessas aqui em casa, me espanta muito inclusive, e se falasse ficaria de castigo com toda certeza do mundo. Filhos de pais separados sofrem de dois princípios e duas criações. Aqui na nossa casa as regras são outras e quando descumpridas – o que é muito raro – a correção é imediata”, declarou Maíra.

Arthur Aguiar, por sua vez, usou seu perfil do Instagram para negar que a filha tenha aprendido tal comportamento com ele e defendeu que em sua casa não se fala sobre dinheiro ou ostentação. Ele ressaltou que Sophia passa menos tempo com ele, implicando que as influências negativas poderiam vir da casa da mãe.

“Ela nunca falou isso na minha casa e isso é uma coisa que ela não aprendeu aqui. Aqui, não falo sobre dinheiro, ostentação, para minha filha não tem essa diferenciação do quanto é mais caro ou quanto não é. Minha filha aprendeu isso na minha casa? Será? Acho que não”, disse o ator.

‘Celular de pobre’

Na gravação, feita pelo cozinheiro Cleitom Martins, Sophia critica o telefone dele chamando-o de “celular de pobre”, enquanto está comendo um prato preparado por ele. No entanto, ela prontamente dispara: “celular de pobre” e Cleitom rebate dizendo que o modelo é novo e brinca pedindo um iPhone de presente. Sophia insiste dizendo que ele precisa comprar um “bonito assim” ao mostrar um iPhone.

“Esse é o último da Samsung, gata. Me dá um de presente, estou precisando”, diz o chef. “Pede para mãe”, responde Sophia. “Minha mãe morreu, está no céu”, Cleitom reforça. “Então pede no céu mesmo”, finaliza a criança.

O vídeo rapidamente se espalhou pelas redes, e o comportamento de Sophia gerou uma onda de comentários negativos. Portanto, a situação trouxe à tona uma nova polêmica entre os pais, Arthur Aguiar e Maíra Cardi, que discutiram publicamente sobre a criação da filha.

Estadao Conteudo