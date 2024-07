‘Faz tempo que sem-terra não invade terra neste País’, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que “faz tempo” que pessoas sem-terra não realizam invasões de propriedades privadas no Brasil e culpou os bancos de “tomar terra” do agronegócio.

“O agronegócio não deveria ter medo das ocupações dos sem-terra, porque tem que está tomando terra deles hoje são os bancos, que compram o título da dívida agrária deles”, afirmou.

Lula continuou: “E o banco, quando compra um título, é imperdoável, ele vai em cima e recebe ou toma a terra. Ora, faz tempo que sem-terra não invade terra neste País. Faz muito tempo”.

O presidente afirmou que as pessoas sem-terra se tornaram “pequenos produtores altamente produtivos” e mencionou a produção de arroz orgânico. Em seguida, disse que a reforma agrária está prevista na Constituição.

Apesar das declarações de Lula, dados do próprio Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra indicaram ações realizadas em 18 Estados somente no período chamado de “Abril Vermelho” deste ano, conforme mostrou o Broadcast. A organização reivindicou, para assentamento e reforma agrária, áreas que considerou improdutivas.

