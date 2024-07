Feira de Flores de Holambra começa quinta (1°) em novo local em Cachoeiro

Flores das mais diversas formas e cores, mudas frutíferas e plantas ornamentais vão tomar conta de Cachoeiro de Itapemirim. A tradicional Feira de Holambra, promovida pelo Lions Clube, começa nesta quinta-feira (01) e segue até o domingo, 11 de agosto.

O evento, que originalmente era realizado na Praça Jerônimo Monteiro, esse ano será em novo endereço, no bairro Guandu, ao lado do supermercado Casagrande. O funcionamento da Feira de Holambra em Cachoeiro é sempre de 9h às 20h. A entrada é gratuita.

Além de decorar um ambiente ou presentear alguém, quem levar as plantinhas para casa ajudará na compra de cadeiras de rodas para quem precisa. Isso porque parte do valor arrecadado com as vendas terá essa finalidade. “Nosso foco principal é a compra de cadeiras de roda e de banho para a população carente Cachoeiro”, afirmou Constantino Tófano, integrante do Lions Clube de Cachoeiro.

Foto: Divulgação Lions Clube Foto: Divulgação Lions Clube

O trabalho é totalmente voluntário. Assim, ao longo de quase três décadas o Lions beneficiou mais de dez mil pessoas. Contudo, os equipamentos não são doados, são entregues como empréstimo, até que a pessoa volte a andar. Depois os beneficiados devem devolver as cadeiras, para que possam ajudar mais pessoas.

A saber, o Lions Clube é uma instituição internacional criada em 1917. Chegou ao Brasil na década de 50 e ao Espírito Santo no início da década de 60. Em Cachoeiro, atua desde 1965. Ao todo, são quatro clubes do Lions atuando na cidade, com o envolvimento de 250 pessoas, todas voluntárias.

Feira de Flores de Holambra em Cachoeiro

Quando: 01 a 11 de agosto

Onde: Rua Bernardo Horta, Guandu (ao lado do supermercado Casagrande)

Hora: 9h às 20h

Entrada: Gratuita