Filme de Silvio Santos tem estreia adiada no cinema; entenda

O filme Silvio, dirigido por Marcelo Antunez, está previsto para estrear nos cinemas no dia 12 de setembro, após uma alteração na data inicial, que era 5 de setembro. O longa promete mostrar diversas facetas de um dos maiores apresentadores da televisão brasileira, Silvio Santos.

Com coprodução da Paramount Pictures, o drama inicia em um dos momentos mais delicados da vida de Silvio: o sequestro ocorrido em sua casa. A partir desse evento, o filme revisita momentos históricos e marcantes da trajetória pessoal e profissional do apresentador. Além disso, o filme vem incluindo a época em que trabalhou como camelô no Rio de Janeiro, seu emblemático encontro com Chico Anysio, a entrada no mundo do rádio e sua ascensão como proprietário do SBT.

Leia também: ‘Maníaco do Parque’: Silvero Pereira surge assustador como o serial killer

Rodrigo Faro, deixa um hiato de 15 anos na carreira de ator exclusivamente para interpretar Silvio Santos. O elenco inclui ainda, Paulo Gorgulho, Johnnas Oliva, Vinícius Ricci, Fellipe Castro, Polliana Aleixo, Adriana Lodoño, Ana Paula Lopez, Marjorie Gerardi e Duda Mamberti.

A produção promete, ainda, uma abordagem mas íntima e profunda, mesclando momentos de alegria e dor, que juntos se aprofundam na personalidade de Silvio. A narrativa promete, entretanto, emocionar e inspirar. Silvio se apresenta ao publico como um filme biográfico, mas também um tributo ao legado deste que influenciou gerações e se tornou um ícone da televisão brasileira.

Estadão Conteúdo