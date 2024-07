Flamengo busca empate com Cuiabá e segue líder do Brasileirão

O Flamengo deixou escapar a oportunidade de aumentar sua “gordura” na liderança do Campeonato Brasileiro. Após sair atrás do placar, o time carioca buscou o empate por 1 a 1 com o Cuiabá, neste sábado, com gol de Pedro, na abertura da 15ª rodada. Mesmo assim, o time do técnico Tite não perderá a liderança da tabela ao fim da rodada.

Seus perseguidores, Bahia, Botafogo e Palmeiras somam 27 pontos e só chegariam a 30, caso vençam seus respectivos jogos. Assim, Flamengo chegou a 31 e continua sem ter o primeiro lugar ameaçado. Do outro lado, o empate foi bastante comemorado pelo Cuiabá, chegando a 14 pontos, em 15º lugar, fora da zona de rebaixamento.

Como de costume, o Flamengo iniciou a partida marcando pressão e colocando todo seu time no ataque. O goleiro Walter salvou em sequência os chutes de Gerson e Bruno Henrique. A ação ofensiva deixou espaços e o Cuiabá aproveitou para surpreender. Na primeira investida, Derik Lacerda avançou com espaço e contou com o desvio no meio do caminho para abrir o placar, aos cinco minutos de jogo.

A vantagem cedo deixou o time mato-grossense com a confiança alta e contou com o desespero flamenguista para conter a pressão. O drama do Flamengo aumentou ainda mais, quando Bruno Henrique sentiu uma lesão e deu a vaga para Lorran. Na reta final, se precipitando nas jogadas, o time de Tite ficava com a bola, porém não era efetivo. Ainda assistiu Pitta quase ampliar, perdendo um gol cara a cara com Rossi.

Segundo tempo

Na segunda etapa, Tite tirou o volante Allan e lançou o atacante Werton. Aumentando o poderio ofensivo, o Flamengo apostou no jogo aéreo e contou com o faro artilheiro de Pedro, para empatar a partida aos 14. Ayrton Lucas fez belo cruzamento para o atacante testar firme para as redes. Pedro é o artilheiro do Brasil, com 25 gols em jogos oficiais e do Brasileiro, com sete gols.

O gol incendiou o Maracanã, mantendo o Flamengo ainda mais em cima do Cuiabá, que seguia muito bem postado na defesa. Aliás, Sem conseguir furar a retranca, Tite mudou novamente, tirando justamente os dois garotos que lançou durante a partida, para entrada de Carlinhos e Matheus Gonçalves. Mesmo com as mudanças, o Flamengo se desorganizou ofensivamente, apressando as jogadas e com decisões precipitadas, não conseguiu ficar à frente do placar, porém teve seu esforço reconhecido pelos mais de 54 mil torcedores que aplaudiram o time ao final da partida.

O Flamengo volta a campo na próxima quinta-feira, dia 11, ainda no Maracanã, quando recebe o Fortaleza, às 20h. Já o Cuiabá folga na rodada, uma vez que o duelo contra o Juventude foi adiado, devido aos gaúchos disputarem o jogo atrasado contra o Internacional, na quarta-feira (10), pela terceira fase da Copa do Brasil.

Ficha técnica:

FLAMENGO 1 X 1 CUIABÁ

FLAMENGO – Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Allan (Werton) (Matheus Gonçalves), Erick Pulgar e Gerson; Luiz Araújo, Pedro e Bruno Henrique (Lorran) (Carlinhos). Técnico: Tite.

CUIABÁ – Walter; Marllon, Alan Empereur e Ramon; Jonathan Cafu (Eliel), Fernando Sobral, Lucas Mineiro, Denílson (Guilherme Madruga) e Rikelme (Bruno Alves); Derik Lacerda (Clayson) e Isidro Pitta. Técnico: Petit.

GOLS – Derik Lacerda, aos 5 minutos do primeiro tempo. Pedro, aos 14 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Pedro (Flamengo); Ramon e Derik Lacerda (Cuiabá).

ÁRBITRO – Rodrigo José Pereira de Lima (Fifa-PE).

RENDA – R$ 3.041.662,50.

PÚBLICO – 54.948 torcedores.

LOCAL – Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

