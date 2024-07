Frente ampla lança ex-vereador como candidato a prefeito de Alegre

O ex-vereador por três mandatos no município de Alegre, Romário Brasil (PSB), foi oficializado, neste domingo (21), na convenção partidária realizada pelo PSB e partidos aliados, como candidato a prefeito da Cidade Jardim.

Com o apoio da Federação Brasil da Esperança, composta pelos partidos PT, PCdoB e PV, os socialistas, juntamente com União Brasil, MDB e PSD, formaram uma frente ampla partidária de oposição ao atual gestor do município, Nirrô Emerick (PP).

Apoio da federação

Presente no evento, a deputada federal e presidente do Partido dos Trabalhadores no Estado, Jackeline Rocha (PT), celebrou a criação da frente ampla e democrática por Alegre. “Celebramos a convenção municipal que junto à Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB, PV), PSB, União Brasil, MDB, PSD seguirá levando esperança de dias melhores para esta cidade que, para além do nome, sinônimo de felicidade, também seja sinônimo de inclusão, oportunidade e respeito! Saúdo Romário Brasil, que a partir de hoje oficializa seu nome a candidato a prefeito de Alegre e a nossa presidenta do PT de Alegre, Ana Cláudia Meira, pela condução neste processo de unidade”, disse a deputada em suas redes sociais.

Bloco partidário

O secretário estadual do MPS-ES Mário César Moreira, esteve representando a executiva estadual na Convenção do PSB de Alegre, que confirmou Romário Brasil como candidato de um grande bloco de partidos. “A gestão do governador Renato Casagrande vem transformando as 78 cidades capixabas com investimentos em infraestruturas e principalmente no ser humano. Os grandes investimentos no município de Alegre, como, por exemplo, a obra de reabilitação da Rodovia ES-181, no trecho que liga Muniz Freire x Anutiba e a localidade de Placa (Alegre), tiveram investimento superior a R$ 66 milhões”, ressaltou Mário Negão.

Caléu e Zé Pedro

Além dos pré-candidatos a vereadores, que também tiveram seus nomes oficializados para a disputa da chapa proporcional. Estiveram presentes o ex-prefeito de Alegre, José Carlos de Oliveira Caleu, que está apoiando Romário, e Zé Pedro, cotado como o possível vice na chapa de Romário.