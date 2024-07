Grande bloco partidário vai oficializar candidatos em Ibatiba 

Um grande bloco partidário formado pelos partidos MDB, Republicanos, PRD, União Brasil, Mobiliza, PSDB, Cidadania e Solidariedade irá realizar a convenção partidária municipal para oficializar a atual vice-prefeita, Dra. Criziane Moreno (MDB), como candidata a prefeita da Terra dos Tropeiros.

A reunião será realizada no sábado, dia 3 de agosto, às 19h, no auditório Dimas Duarte Trindade, na Escola Eunice Pereira da Silveira, no Bairro Novo Horizonte. A data escolhida está dentro do período em que os partidos realizam os encontros para oficializar seus candidatos às Prefeituras e às Câmaras Municipais, além de definir as coligações partidárias.

Leia Também: Convenção do PSB, PSDB e Podemos irá oficializar candidatos em Bom Jesus

Segundo Luciano Pingo (MDB), prefeito de Ibatiba, os partidos seguem dialogando com ambos os grupos políticos do município. Até o momento, não foi definido quem poderá ocupar o posto de candidato a vice-prefeito na corrida eleitoral deste ano.

Dra. Criziane Moreno, pré-candidata a prefeita pelo MDB (Foto: Reprodução | Redes Sociais)

TSE define regras para convenção

Conforme as datas definidas pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), os partidos e federações poderão realizar convenções partidárias para deliberar sobre coligações e escolher candidatas e candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador entre 20 de julho e 5 de agosto.

As convenções partidárias são as reuniões internas do partido para deliberar e escolher os candidatos que disputarão as eleições.

Após a definição das candidaturas, as agremiações têm até o dia 15 de agosto para registrar o nome dos candidatos na Justiça Eleitoral. Assim, o Tribunal deverá divulgar os percentuais de candidaturas femininas e de pessoas negras por partido até dia 20 de agosto.

O percentual por partido deverá definir a destinação dos recursos do Fundo Partidário e do FEFC. Esses são calculados sobre o total de candidaturas que constam de pedidos coletivos (RRC) e individuais (RRCI) no território nacional, para a destinação de tais recursos públicos.

O 1º turno do pleito está marcado para 6 de outubro e o 2º turno será no dia 27 de outubro, conforme o TSE (Tribunal Superior Eleitoral).