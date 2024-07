Homem Aranha x Batman: briga de ‘heróis’ repercute nas redes sociais

Cenas de uma briga envolvendo um recreador de festas vestido de Homem-Aranha com outro homem, que teria se autointitulado de Batman, têm chamado atenção nas redes sociais. O desentendimento, gravado parcialmente por testemunhas, ocorreu na noite do último sábado (20), em uma estação de metrô na região noroeste de Belo Horizonte.

Durante a confusão, um dos passageiros chegou a arremessar pedras contra o outro. O caso ocorreu por volta das 20h, na Estação Carlos Prates. Conforme a Polícia Militar, após a confusão, os homens foram levados para a delegacia mais próxima, onde foi registrado boletim de ocorrência por agressão. Eles foram liberados em seguida.

Os homens deram versões diferentes para o que teria motivado a briga, segundo o boletim. O passageiro que chamou a si próprio de Batman, que tem 33 anos, disse que o recreador teria arremessado barbantes contra ele, simulando teias de aranha. O homem contou, então, que teria se irritado com aquela ação.

Já o recreador, de 25 anos, afirmou que conversava com outro passageiro na estação quando um outro homem, supostamente alterado, teria se intrometido na conversa. Ele alega que, em dado momento, esse passageiro chegou perto dois achando que estariam falando dele. “O que você falou comigo? Se você é o Homem-Aranha, eu sou o Batman”, teria dito.

O desentendimento, depois disso, escalou para uma briga física, com socos e chutes. O homem que chamou a si próprio de Batman chegou a ser jogado duas vezes na linha férrea da estação. Em revide, arremessou pedras no passageiro vestido de Homem-Aranha, em momento gravado por testemunhas que estavam na estação.

De acordo com o boletim de ocorrência, os seguranças da estação intervieram para apartar a briga e os dois passageiros foram encaminhados para a delegacia mais próxima, onde o caso foi registrado. Procurado pela reportagem, o Metrô de Belo Horizonte não havia se manifestado até a publicação deste texto.

Estadao Conteudo

