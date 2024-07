Homem é assassinado a tiros em zona rural de Itapemirim

Um homem, identificado como David Alves Cabral, de 31 anos, foi assassinado a tiros na localidade de Joacima, em Itapemirim, na madrugada desta terça-feira (23).

Segundo informações da Polícia Militar, os militares foram acionados para irem até a Rua da Dona Moça, próximo a entrada que dá acesso ao EcoPark. Chegando no local, os militares encontraram a vítima caída com duas perfurações pelo corpo, sendo uma no tórax do lado esquerdo e outra no joelho esquerdo.

Além disso, uma testemunha, que estava no local, disse aos policiais ter presenciado todo o crime. A perícia esteve no local e o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.