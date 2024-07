Itamaraty: governo brasileiro condena atentado contra Trump

O Ministério das Relações Exteriores publicou uma nota na qual diz que o governo brasileiro “condena o atentado ocorrido neste sábado, 13 de julho, contra o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump”. “Ao manifestar veemente repúdio ao atentado e desejo de pronta recuperação do ex-presidente, o Brasil reafirma ser inaceitável qualquer forma de violência política em sociedades democráticas e acompanha com atenção o pleno esclarecimento dos fatos”.

Neste sábado (13), um comício de Trump na Pensilvânia foi interrompido após sons de tiro. O ex-presidente americano foi ferido na orelha. Após ter sido atingido, o candidato republicano foi retirado às pressas do comício. A campanha de Trump disse que ele está “bem”.

Estadao Conteudo

