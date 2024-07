Jayme Monjardim deixa a Globo e procura nova TV para vender projeto

Jayme Monjardim anunciou sua saída da TV Globo, onde começou a trabalhar há cerca de quatro décadas. À revista Veja São Paulo, o diretor afirmou se tratar de uma “decisão de ambas as partes”. Seu contrato vai até o fim deste mês de julho, ou seja, a partir de 1º de agosto poderá negociar com outras emissoras e plataformas.

Em entrevista à publicação, Jayme Monjardim falou sobre os planos para o futuro: “A ideia é abrir uma produtora com fundo de investimentos e trabalhar esses projetos, seja para televisão, seja para streamings e cinema. O importante é continuar criando”.

Entre seus projetos estão a novela Romaria, cuja história remete a uma família brigada, mas cujos irmãos se reconciliam após algum tempo. Segundo ele, mais alto astral: “o brasileiro está cansado de tanto assassinato, traição e vilões”.

Jayme Monjardim ainda planeja uma série sobre Pelé e filmes sobre as vidas de Maria Bonita e Guido Schäffer. No teatro, fará a direção de um musical sobre a cantora Maysa, sua mãe, que será vivida pela atriz Claudia Netto nos palcos.

Estadão Conteúdo

