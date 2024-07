Jovens morrem em acidente a caminho de campeonato de basquete

Quatro jovens morreram em um acidente na rodovia ERS-324, km 101, em Ronda Alta, no Rio Grande do Sul, no domingo (14). Eles estavam a caminho de um campeonato de basquete.

Segundo a Federação Catarinense de Basketball (FCB), eles eram de Chapecó, e estavam a caminho de um campeonato de basquete em Carazinho (RS).

Três rapazes eram atletas e dois deles competiriam em Carazinho, em um campeonato chamado “3×3?. A quarta vítima, uma adolescente de 16 anos, era namorada de um dos rapazes. A FCB identificou as vítimas como Samuel Dal Olmo Carlin, 20 anos, Deivid Guimarães Cardoso, 19 anos, Enzo Henrique Candaten, 18 anos, e Milena Lazari, 16 anos, todos vítimas fatais do acidente participariam do campeonato de basquete.

O acidente com os jovens do campeonato de basquete aconteceu por volta das 7h30 do domingo, conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar do RS. Além disso, o veículo em que os jovens estavam, um Renault Sandero, trafegava na via quando atravessou a pista e bateu em um caminhão.

Chovia no momento da colisão. Aliás, o motorista do caminhão, de 41 anos, sobreviveu. Todos os passageiros do Sandeiro morreram no local do acidente.

Entretanto, os motivos que levaram o motorista – identificado Samuel Dal Olmo Carlin, conforme as informações divulgadas pela Brigada Militar e pela FCB – a perder o controle do carro e invadir a pista do sentido contrário ainda são investigados.

A FCB lamentou a morte dos jovens. “A comunidade do basquete catarinense lamenta e se solidariza com seus familiares, amigos enlutados, colegas de clube e demais companheiros de vida dos jovens”, disse, em nota. A Federação Brasileira de Basquete também prestou solidariedade.

Estadao Conteudo