Loja de roupas em Cachoeiro está com vagas de emprego abertas; confira

Está precisando de emprego? A Oakes, localizado na Avenida Governador Christiano Dias Lopes Filho, no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, está com vagas abertas para novos talentos.

As vagas ofertadas pela Oakes, são para estoquista e vendedor e, os interessados devem entrar em contato pelo Instagram @oakesstore.

