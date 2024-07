Mais um! Incêndio em vegetação preocupa moradores em Cachoeiro; veja vídeo

Mais um incêndio em vegetação foi registrado em Cachoeiro de Itapemirim. Na tarde desta sexta-feira (26), os moradores do bairro Monte Belo, se assustaram com as chamas.

Em um vídeo registrado pela reportagem, é possível ver que as chamas atingem uma área de vegetação próximo à Faculdade Multivix, no bairro Monte Belo. Os moradores da região ficaram preocupados, já que as chamas se espalharam rapidamente. O receio é que o fogo se aproxime das residências.

Moradores contaram que acionaram o Corpo de Bombeiros. A demora no atendimento foi um dos motivos que assustaram os moradores. Ainda não se sabe o que pode ter provocado as chamas.

A reportagem entrou em contato com o Corpo de Bombeiros para saber mais detalhes da ocorrência, mas até o fechamento da reportagem não obtivemos retorno.

Veja o vídeo:

Vídeo: Pammela Volpato