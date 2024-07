MDB e Podemos irão oficializar chapa majoritária em Irupi

Os partidos MDB e Podemos irão oficializar a chapa majoritária para a disputa da Prefeitura de Irupi, no Caparaó. A convenção será no dia 2 de agosto, às 19h, no Cerimonial Tomaz.

Na ocasião, o atual vice-prefeito, Paulino Lourenço (MDB), que é pré-candidato a prefeito, irá nunciar o ex-chefe de gabinete, Abercilio Machado de Oliveira (Podemos) como candidato a vice-prefeito em sua chapa. Além disso, ocorrerá o sorteio dos números dos candidatos a vereadores.

A data escolhida está dentro do período em que os partidos realizam os encontros para oficializar seus candidatos às prefeituras e às Câmaras Municipais, além de definir as coligações partidárias.

Leia Também: Acompanhe a análise sobre política no Jogo Aberto

Seguindo o calendário eleitoral, as legendas terão até 5 de agosto para fazer suas convenções. Já o prazo para o registro oficial das candidaturas é até o dia 15 do mesmo mês.

Convenções partidárias

Conforme o art. 87 do Código Eleitoral, só podem concorrer às eleições os candidatos que estiverem filiados a um partido político.

Uma vez que cada partido político possui inúmeros filiados, é necessário escolher entre eles, em convenção partidária, os que serão candidatos a cargos eletivos.

Convenções partidárias são reuniões de filiados a um partido político para julgamento de assuntos de interesse do grupo ou para escolha de candidatos. Ainda definem a formação de coligações (união de dois ou mais partidos a fim de disputarem eleições).

Conforme estabelece a Lei n° 13.165/2015, Lei da Reforma Política, as convenções devem ocorrer no período de 20 de julho a 5 de agosto do ano eleitoral.