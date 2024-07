Menino de 2 anos morre após ter 95% do corpo queimado no Espírito Santo

Um menino, de apenas 2 anos de idade, morreu após ter 95% do corpo queimado na tarde do último domingo (28), no município de Pinheiros, no Norte do Espírito Santo.

De acordo com o Núcleo de Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar – Notaer, a equipe foi acionada na tarde do último domingo para transpotar uma criança de 2 anos de idade até o hospital, que havia se queimado em uma churrasqueira durante um evento em família.

Então, a equipe foi ao local do acidente, fez o resgate da criança que foi encaminhada ao Hospital da Polícia Militar em Vitória, porém, ela não resistiu aos ferimentos e faleceu no fim da tarde.