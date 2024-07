Mês de julho bate recordes seguidos de dia mais quente

O planeta já bateu neste mês dois recordes seguidos de dia mais quente já registrado desde 1940. De acordo com os dados do Serviço de Mudanças Climáticas da União Europeia, 22 de julho teve a temperatura média global mais alta já relatada, de 17,15°C. No dia 21, o recorde já havia sido batido, com média de 17,09°C.

Leia também: Chuva ou sol? Confira a previsão do tempo nesta quinta-feira (25) no ES

O dia mais quente já registrado antes de 21 de julho de 2024 foi em 6 de julho de 2023, quando a Terra teve temperatura média de 17,08°C. Isso indica uma subida de 0,07ºC em um ano, uma variação que, de acordo com o Serviço de Mudanças Climáticas da União Europeia, não é típica. “O que chama a atenção também é a diferença entre as temperaturas”, afirma o órgão europeu. Antes do recorde de 2023, os dias mais quentes registrados tiveram média variável entre 16,60ºC e 16,80ºC.

Estadao Conteudo