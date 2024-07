Morador tem casa invadida e objetos furtados em Atílio Vivácqua

Na manhã do último domingo (7), um morador teve objetos furtados após ter a casa invadida no centro de Atílio Vivácqua.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe fazia patrulhamento na rua Manoel Rodrigues Costa, quando um morador informou aos militares que sua casa havia sido invadida. Nisso, os policiais cercaram o imóvel e viram o suspeito tentando invadir a residência pelos fundos do quintal, segurando um bornal.

Leia também: Irmãos capixabas morrem em acidente grave na BR-101, na Bahia

Então, a equipe deu ordem de parada ao suspeito, porém, ele desobedeceu. Os policiais precisaram usar o uso progressivo da força para mobilizá-lo. No bornal, os militares encontraram um cordão prateado, um punhal e uma caixa de som.

A vítima reconheceu os materiais e disse que havia deixado em casa no momento que saiu para visitar seus familiares. Perguntado sobre o furto, o suspeito afirmou que furtou os objetos para trocar em drogas. Além disso, disse que esperou o morador sair da casa para praticar o crime.

O suspeito foi conduzido pelos militares para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, para que sejam tomadas as medidas cabíveis.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.