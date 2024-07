Mulher com mandado de prisão em aberto é detida em Cachoeiro

Uma mulher de 55 anos, foi detida durante um cumprimento de mandado de prisão no bairro Zumbi, em Cachoeiro, na noite da última segunda-feira (1º).

De acordo com informações da Polícia Militar, policiais foram até o bairro e, no momento em que chegavam no bairro, avistaram a mulher em uma rua. Ela foi abordada e informada de que havia um mandado de prisão contra ela, expedido pela 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, pelo crime de homicídio.

A mulher foi conduzida para a 7ª Delegacia Regional do município. Detalhes sobre o crime não foi informado pela Polícia Militar.