Óleo na pista causa interdição no trânsito em Cachoeiro de Itapemirim

Na tarde desta quarta-feira (24), o trânsito na rua Alzirio Viana, no bairro Ferroviários, em Cachoeiro de Itapemirim, precisou ser interditada por causa de um óleo que ficou derramado na pista.

Em um dos vídeos feito por um morador, mostra que veículos e motocicclistas tentam desviar do óleo. Além disso, ele diz que três motociclistas já haviam caídos atrás do mesmo carro.

Em nota, a Prefeitura de Cachoeiro informou que equipes das Secretarias de Manutenção e Serviços e de Segurança e Trânsito foram ao local para retirar o óleo da pista e deixar a via em condições de trafegabilidade.

