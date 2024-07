Ônibus rosa irá realizar atendimentos em Muniz Freire

O Juizado Itinerante, conhecido também como Ônibus Rosa da Lei Maria da Penha, estará em Muniz Freire, na Região do Caparaó, para um dia de ação cidadã no município, das 8 às 13 horas, no dia 12 de julho de 2024.

Com o intuito de promover ações que conscientize e oriente a população acerca da rede de suporte e assessoria jurídica direcionada a mulheres vítimas de violência doméstica, o ônibus rosa é uma criação do Tribunal de Justiça, por meio da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar (COMVIDES), que atua de maneira multidisciplinar.

A Prefeitura Municipal participará do dia de ação cidadã oferecendo diversos serviços da Secretaria de Saúde, Educação, Cultura e Assistência Social. As atividades ocorrerão na Praça Divino Espírito Santo, no Centro da cidade.