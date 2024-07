Padaria de Cachoeiro está com vagas de emprego em aberto. Confira!

A Padaria Top está contratando, em Cachoeiro de Itapemirim, com vagas de emprego abertas para atendente.

Segundo publicação nas redes sociais da padaria, não é necessário experiência para ocupação das vagas. Os interessados, devem enviar currículo para o email oficial da Padaria Top: curriculo@tododiatop.com.br, ou entregar o currículo impresso em uma das unidades.

As unidades ficam localizadas na rua Moreira, bairro Independência e Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, número 60, bairro Gilberto Machado. As vagas são para as duas unidades.

Sua empresa está com vagas de emprego disponíveis?

Tem empresa em alguma cidade do Sul do Espírito Santo? Sua empresa está com vagas de emprego disponíveis? Envie sua oportunidade e seu contato para o Instagram do @aquinoticias.