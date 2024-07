PL irá lançar Vilma Soares como candidata a prefeita em Muniz Freire

O Partido Liberal (PL), em Muniz Freire, na região do Caparaó, está apostando na candidatura da atual vereadora Vilma Louzada para a Prefeitura do município.

Para oficializar a vereadora, o PL marcou a convenção para a próxima segunda-feira (29). A reunião irá ocorrer na rua Américo Mignone, nº 45, no centro da cidade.

No quadro de filiados da sigla no município, constam nomes de conhecidos políticos da sociedade local, entre eles, o ex-prefeito Dr. Calinhos e o ex-vereador José Carlos Mação.

Contando com o apoio de personas como o senador Magno Malta, deputado Gilvan da Federal, dos deputados estaduais Lucas Polese e Wellington Callegari, ambos do PL, o partido considerado de extrema-direita, aposta em Vilma Louzada, que segue isolada, sem nenhum apoio, até o momento, de nenhuma outra sigla em Muniz Freire.

Eleita em 2020, pelo PMN, Vilma entrou na história da política munizfreirense como a primeira mulher a assumir uma cadeira no Legislativo municipal. Eleita com 524 votos, presidiu a Câmara do Município entre os anos de 2021 a 2022.

Além do anúncio dos nomes dos candidatos a prefeito e vice-prefeito, será realizada a escolha dos candidatos das siglas ao poder Legislativo no município.

A data escolhida está dentro do período em que os partidos realizam os encontros para oficializar seus candidatos às Prefeituras e às Câmaras Municipais, além de definir as coligações partidárias.

Convenções partidárias

Conforme o art. 87 do Código Eleitoral, só podem concorrer às eleições os candidatos que estiverem filiados a um partido político.

Uma vez que cada partido político possui inúmeros filiados, é necessário escolher entre eles, em convenção partidária, os que serão candidatos a cargos eletivos.

Convenções partidárias são reuniões de filiados a um partido político para julgamento de assuntos de interesse do grupo ou para escolha de candidatos. Ainda definem a formação de coligações (união de dois ou mais partidos a fim de disputarem eleições).

Conforme estabelece a Lei n° 13.165/2015, Lei da Reforma Política, as convenções devem ocorrer no período de 20 de julho a 5 de agosto do ano eleitoral.