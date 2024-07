Professora é agredida por aluno dentro de escola em Cachoeiro

Uma professora foi agredida por um aluno dentro de uma escola municipal na quarta-feira (3), em Cachoeiro de Itapemirim. O nome da vítima e da escola são preservados por envolver um menor no caso.

Segundo a professora, as agressões aconteceram após ela proibir que os alunos saíssem de sala de aula. “Quando cheguei na sala de aula, os alunos estavam agitados por conta do recreio. Disse que iria passar uma atividade para eles fazerem. Porém, uma aluna ficou debochando e a mandei para a coordenação. Minutos depois, os outros alunos viram eles brincando e queriam sair também, mas não deixei. Nesse momento, o aluno disse que todo mundo iria fazer xixi na roupa e esfregar na minha cara”, explicou.

Como aconteceu as agressões?

A professora contou ainda que os alunos continuaram insistindo para sair da sala de aula. O aluno então a confrontou e começou a agredi-la com socos.

“Estava na porta bloqueando a passagem deles, quando o aluno veio em minha direção. Ele me confrontou dizendo para sair da frente da porta, pois ele iria sair. Não deixei, para não perder a postura com outros alunos. Ele se voltou contra falando que eu não mandava nele e que não tinha medo de mim. Falei que não tinha medo dele, e foi aí que pegou no meu braço, me puxou, depois me empurrou e abriu a porta. Quando virei para ir atrás dele, levei um soco no rosto. Fiquei desesperada”, narrou a professora.

Por conta das agressões, a professora ficou com hematomas no braço, no tórax e sofreu um corte na parte interna da boca. A vítima registrou um boletim de ocorrência na delegacia do município.

O que diz a Polícia Civil?

Sobre o caso, a Polícia Civil informou que número de boletim mencionado corresponde ao registro da Guarda Municipal sobre o atendimento da ocorrência. Em situações onde não há flagrante, como neste caso, é crucial que a vítima faça o registro do incidente junto à Polícia Civil. A verificação do andamento da investigação só é possível por meio do boletim de ocorrência efetuado pela vítima, diz a nota.

Além disso, o órgão orienta que as vítimas desse tipo de ocorrência realizem o registro, podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou efetuar o registro por meio da Delegacia Online, acessível pelo site https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br, para que a Polícia Civil tome conhecimento do caso e dê início às investigações.

A colaboração da população é fundamental para o trabalho policial e pode ser feita anonimamente por meio do Disque-Denúncia 181, que também dispõe de um site para anexar imagens e vídeos de atividades criminosas, acessível em disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido, e todas as informações recebidas são investigadas.

A Prefeitura de Cachoeiro foi procurada pela reportagem para comentar o caso. No entanto, até o fechamento da matéria, não obtivemos retorno. Assim que recebermos um posicionamento oficial, a reportagem será atualizada.