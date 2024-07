Quem é a influencer internada por complicações pós parto aos 34 anos

A influenciadora Juliana Perdomo gerou comoção nas redes sociais após ser internada na sexta-feira, 26, por complicações ao dar à luz o terceiro filho. O bebê, chamado Zac, passa bem, entretanto a mãe sofreu embolia amniótica e foi internada em estado grave, de acordo com informações da família.

A irmã de Juliana, Mariana Perdomo, vem atualizando os seguidores com notícias da influenciadora. Aliás, a postagem mais recente até a publicação desta reportagem aponta que Juliana apresentou uma melhora na madrugada deste domingo, 28. No texto, aliás, Mariana agradece aos seguidores pelo apoio e orações.

Contudo, em uma das postagens, fãs desejam melhoras para Juliana. “Seguimos orando pela Ju”, comentou uma seguidora. “Tudo vai ficar bem”, escreveu outra.

A goiana tem 34 anos e costuma compartilhar sua rotina, receitas e dicas de organização da casa com os mais de 1 milhão de seguidores. Alias, ela é casada e mãe de três filhos: Zac, Dom e Raj.

A postagem mais recente de Juliana, entretanto, foi nesta semana. Ela agradeceu aos familiares pela festa surpresa que ganhou no aniversário de 34 anos. “Obrigada pelo privilégio de ter vocês aqui comigo”, escreveu.

