Resultado da Mega-Sena: duas apostas levam prêmio no ES; confira

O resultado da Mega-Sena foi positivo, mais uma vez, para apostadores do Espírito Santo. Conforme a Caixa Econômica Federal, foram registradas duas apostas ganhadoras com cinco acertos.

Em Pedro Canário, no Norte do Estado, a aposta vencedora foi na Casa de Jogos Boa Vista e, em Vila Velha, na Grande Vitória, a aposta foi feita na Mapa da Mina. Ambas as apostas levarão o valor de R$ 80.512,78.

Porém, ninguém acertou as seis dezenas do prêmio principal e esse resultado da Mega-Sena trouxe esperança para quem não faturou nada.

Os números sorteados no concurso 2748 foram: 19 – 32 – 43 – 46 – 50 – 52.

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 5,00. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar o prêmio.

Quem tem interesse em jogar na Mega-Sena, basta se dirigir a uma casa lotérica ou tentar a sorte por meio do Internet Banking Caixa.