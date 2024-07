Romário Vieira será oficializado candidato à reeleição em Iúna

O atual gestor do município de Iúna, no Caparaó, Romário Batista Vieira (Podemos), será oficializado como candidato à reeleição na próxima segunda-feira, dia 5 de agosto.

A convenção irá unir os partidos Podemos, Cidadania, Republicanos, MDB, PSD, PSDB, PSB e União Brasil em um grande bloco partidário para fortalecer a reeleição de Romário.

Além disso, na oportunidade, será feita a escolha dos pré-candidatos a vereadores pelas siglas mencionadas e a vaga de candidato a vice-prefeito também poderá ser preenchida. Um dos nomes mais cotados como vice é do ex-prefeito e ex-deputado estadual Zé Ramos (Republicanos).

A convenção partidária será realizada às 19 horas, no Salão Multiúso, localizado na Avenida Antônio Augusto de Oliveira, Bairro Ferreira Vale.

Convenções partidárias

Conforme o art. 87 do Código Eleitoral, só podem concorrer às eleições os candidatos que estiverem filiados a um partido político.

Uma vez que cada partido político possui inúmeros filiados, é necessário escolher entre eles, em convenção partidária, os que serão candidatos a cargos eletivos.

Convenções partidárias são reuniões de filiados a um partido político para julgamento de assuntos de interesse do grupo ou para escolha de candidatos. Ainda definem a formação de coligações (união de dois ou mais partidos a fim de disputarem eleições).

Conforme estabelece a Lei n° 13.165/2015, Lei da Reforma Política, as convenções devem ocorrer no período de 20 de julho a 5 de agosto do ano eleitoral.