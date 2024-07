União: Ronaldo será vice de Dudu Queiroz em Divino de São Lourenço

O produtor rural e empresário de Divino de São Lourenço, Ronaldo Almeida de Andrade, que havia anunciado sua pré-candidatura a prefeito pelo Podemos, recuou e será o pré-candidato a vice-prefeito de Dudu Queiroz (PSB) na disputa eleitoral no município.

Segundo Ronaldo, após um diálogo com seu grupo político, eles chegaram a um consenso de que o melhor seria uma união para o bem de Divino de São Lourenço.

“Estivemos conversando com os grupos e chegamos à conclusão de que essa união é o melhor para Divino de São Lourenço. Conversamos e vimos que os projetos do Dudu unificam com o da gente, só tendo que acrescentar. Diante disso, batemos o martelo. O grupo aceitou e o povo também. Estamos felizes com essa união. Será o melhor para Divino de São Lourenço”, disse Eduardo.

Dudu Queiroz (PSB), atual vice-prefeito do município de pouco mais de cinco mil habitantes, se diz feliz com a junção e afirma que ambos são dois jovens com muita responsabilidade.

“Eu acredito que Divino de São Lourenço esteja feliz como eu estou com essa junção. Uma junção para o bem, para buscar desenvolvimento do município. Somos dois jovens, como dizem, chegando e com muita responsabilidade. Junto podemos mais”, disse Dudu.

A frente até o momento é formada pelos partidos Podemos, União Brasil, PSB e PSDB. Mas, segundo os pré-candidatos, o diálogo segue aberto com as demais siglas para possíveis parcerias.

Com a benção do atual prefeito e presidente do Consórcio do Caparaó, Eleardo Brasil (PSB), Dudu e Ronaldo irão fazer frente à pré-candidatura de Sebastião Mutuca (PP) e seu pré-candidato a vice-prefeito, Hélio Motorista (Republicanos).