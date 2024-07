Saiba quem é a cachoeirense que disputa título de Miss Universo ES 2024

A cachoeirense Lara Schiavo, de 21 anos, está na disputa pela coroa do Miss Universo Espírito Santo 2024. O evento acontece neste sábado, 20 de julho, no espaço Patrick Ribeiro, em Vitória. Caso ela ganhe, será a terceira cachoeirense a representar a cidade no Miss Universo Espírito Santo. Isso porque a primeira vencedora do concurso, realizado no ano de 1955, foi a também cachoeirense Joselina Cipriano, e no ano de 1986 a vencedora foi Elisete Semprini.

O desejo de se tornar Miss muitas vezes começa na infância, inspirado por concursos de beleza vistos na televisão, histórias de ex-misses e o glamour associado a esses eventos. Para muitas jovens, as misses representam mais do que apenas beleza. Elas são vistas como ícones de elegância, inteligência, empoderamento e responsabilidade social.

E também é assim para Lara, que há cinco anos se dedica à carreira de modelo e pretende continuar seguindo esse caminho. Ela contou que chegou a iniciar dois cursos de graduação, Matemática e Enfermagem. Mas o primeiro trancou durante a pandemia e o segundo parou por conta da correria do trabalho. “Sou completamente apaixonada pelo que faço”, comemora.

Quando não está trabalhando, a jovem gosta de passear com o namorado e aproveitar o tempo com a família. Ela explica que gosta de assistir filmes, mas que às vezes se aventura na prática de esportes ao ar livre, pois ama adrenalina.

Surpreendentemente, este é o primeiro concurso de beleza que Lara participa. “Achava que era muito fora da minha realidade e impossível para mim. Mas sempre foi um sonho, e agora se tornou uma realidade”.

Disputa pela coroa

O sonho de se tornar Miss é uma jornada de desenvolvimento pessoal, superação de desafios e compromisso com a responsabilidade social. Para as jovens que aspiram a esse título, o caminho é árduo, mas repleto de oportunidades de crescimento e impacto positivo no mundo. Com dedicação, preparação e paixão, é possível transformar esse sonho em realidade.

Por isso, a jovem cachoeirense tem se dedicado ao máximo, estudando e realizando cursos. “Vai muito além de representar a beleza das mulheres de Cachoeiro! Eu represento a força, a dedicação e os sonhos que moram no coração de cada cidadãos que aqui habitam. A ansiedade está nas alturas, querendo que chegue logo, porque vai ser uma noite inesquecível. Essa grande noite está entregue nas mãos de Deus e tenho certeza que vai ser feita a vontade dELE!”.

Traje de gala

Todas as 24 finalistas usarão um traje de gala da Mari Ferrari Maison, que é referência em vestidos de gala em Vitória e já acompanha o Miss Universe desde outros concursos.

Pedimos a Lara um spoiler do traje escolhido e a miss cachoeirense adiantou que a cor tem um significado muito importante sentimental para ela, além de representar muito bem a nossa cidade. Boa sorte, Lara!