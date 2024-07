Sorteio das oitavas da Copa do Brasil acontece na quinta-feira (18)

O sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil acontece na quinta-feira (18), às 14h, no auditório da CBF, no Rio de Janeiro. Os 16 times não serão separados por potes ou seja não há cabeças de chave. Isso significa que podem acontecer clássicos estaduais ou confrontos como Flamengo x São Paulo, decisão de 2023, ou Botafogo x Palmeiras, duelo de líderes do Brasileiro. Também serão sorteados a ordem dos mandos de campo.

A 16ª e última equipe classificada foi definida neste domingo, quando o Grêmio venceu o Operário-PR por 3 a 1 no Centenário, em Caxias do Sul. O jogo de ida, disputado em abril, havia terminado em empate sem gols.

Leia também: Após sugestão de Coutinho, Vasco anuncia retorno do volante Souza

Dos 16 times das oitavas de final, apenas 2 não estão na elite do Campeonato Brasileiro: Goiás e CRB, nono e 17º (na zona de rebaixamento) da Série B. Na fase anterior da Copa do Brasil, o Goiás eliminou o Cuiabá, que está na primeira divisão, enquanto o CRB passou pelo Ceará, que também disputa a Série B.

As partidas das oitavas de final da Copa do Brasil estão previstos para ser disputados nas datas base dos dias 31 de julho e 7 de agosto. Lembrando que o sorteio da Copa do Brasil acontece nesta quinta (18).

Confira os 16 times das oitavas de final da Copa do Brasil

Alagoas – CRB

Bahia – Bahia

Goiás – Atlético-GO e Goiás

Minas Gerais – Atlético-MG

Paraná – Athletico-PR

Rio de Janeiro – Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco

Rio Grande do Sul – Grêmio e Juventude

São Paulo – Bragantino, Corinthians, Palmeiras, São Paulo

Estadao Conteudo