Superação: jovem com deficiência visual sobe o Pico da Bandeira

A dificuldade de enxergar não impediu que um jovem, morador da cidade de Carangola, no Estado de Minas Gerais, realizasse o sonho de subir 2.892 metros de altitude e chegar ao topo do Pico da Bandeira, o terceiro ponto mais alto do País.

Wederson Alves Ferreira, de 31 anos, mais conhecido como Dedé, nasceu com uma deficiência visual que ao longo dos anos o levou a perder gradualmente a visão. Hoje, ele possui apenas 0,5% da visão e sonhava em refazer a trilha.

Enfrentando os desafios

“Sempre gostei de desafios, pois acredito que os obstáculos nos fazem maiores. Por conta disso, esse sempre foi um dos meus sonhos. Acredito que o homem é do tamanho do problema ou obstáculo que o abala”, disse Wederson.

Sensação de vitória

A aventura ocorreu no último domingo (21), e o acesso ocorreu pela portaria do lado capixaba do Parque, em Pedra Menina, distrito de Dores do Rio Preto. No início da subida, o termômetro já marcava 7 °C. Acompanhado de sua mãe e de um casal de amigos, Wederson realizou a trilha em direção ao cume da montanha. Sobretudo, além do frio, enfrentou diversos obstáculos no caminho, porém obteve uma sensação de vitória quando chegou ao topo.

“Foi uma sensação única, uma sensação de vitória. Me lembrou a sensação que tive em cada campeonato de karatê que venci, especialmente quando ganhei pela primeira vez o Campeonato Brasileiro de Karatê em Brasília, no ano de 2014”, ressaltou Dedé.

Exemplo de superação

Tricampeão brasileiro e campeão sul-americano de Karatê, a história de Wederson é um exemplo de superação e a prova de que, com determinação e apoio, qualquer sonho pode se tornar realidade.

Após algumas horas de caminhada, o jovem alcançou o topo do Pico da Bandeira. No alto, ele pode sentir a brisa do vento no rosto e a sensação da liberdade. “Nunca deixem que a sua deficiência defina os seus limites. Enfrente os desafios de frente, pois cada obstáculo superado é uma vitória pessoal. Acredite em si mesmo e siga em frente com determinação”, disse.

Pronta para a próxima

E se alguém pensa que ele vai parar por aqui, estão enganados. O jovem deseja novamente subir o Pico da Bandeira, mas dessa vez pelo lado do Estado de Minas Gerais e durante a noite. Para aqueles que encontram dificuldades em realizar seus objetivos e sonhos, Wederson deixa um recado.

“Acreditem no seu potencial e nos seus sonhos. Não importa a dificuldade, sempre há uma maneira de superá-la. Cada desafio é uma oportunidade de crescimento e realização pessoal. Sigam em frente com coragem e determinação”, finaliza o jovem sonhador.

Conheça o Parque Nacional do Caparaó

Localizado na Serra do Caparaó, na divisa dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, o Parque Nacional do Caparaó é um dos destinos mais procurados pelos adeptos do montanhismo no Brasil. Além disso, abriga o terceiro ponto mais alto do País, o Pico da Bandeira, com 2.892 metros de altitude.

Bem como, além das trilhas, os visitantes podem se deliciar com banhos em cachoeira e piscinas naturais, observar deslumbrantes visuais da Serra do Caparaó e região, com belos espetáculos no alvorecer e no pôr do sol.

Acima de tudo, o parque dispõe de quatro áreas de acampamento pela portaria de Alto Caparaó em MG – “Tronqueira” e “Terreirão” – e pela Portaria de Pedra Menina no ES – “Macieira” e “Casa Queimada”, com sanitários, lava-pratos, mesas, bancos e quiosques (estes últimos apenas na “Tronqueira”) e, ainda, churrasqueiras nas áreas de visitação denominadas “Vale Verde” e “Macieira”.

Todavia, caminhadas em áreas de florestas e, especialmente, pelos campos de altitude são outras atrações do local.

Foto: Arquivo Pessoal