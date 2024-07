Transparência: três prefeituras do Caparaó são classificadas como “ruins”

O trabalho da Transparência Internacional avaliou as 77 Prefeituras do Espírito Santo e contou com apoio técnico e metodologia da Transparência Internacional – Brasil. A avaliação de 2024 mostra um cenário bom de transparência e governança pública na maioria dos municípios no Estado.

Dos 77 avaliados, 33 municípios receberam a classificação “ótimo”, 16 a classificação “bom” e 23 “regulares”. Seis prefeituras ainda foram classificadas com nível “ruim”.

Caparaó

No Caparaó, três Prefeituras foram classificadas como ruins. Ibitirama, governada pelo prefeito Ailton Vein (PSDB), ficou classificada na posição 72, com nível 20. A Prefeitura de Divino de São Lourenço, comandada pelo prefeito Eleardo Aparicio Costa Brasil (PSB), aparece na posição 75 e também com nível 20.

Já a Prefeitura de Iúna, liderada por Romário Vieira (Podemos), foi a penúltima no ranking, com a classificação 75 e nível 10, perdendo somente para Vila Valério, no Norte do Estado, que pontuou a última posição.

O que dizem as Prefeituras?

O portal AQUINOTICIAS.COM entrou em contato com as respectivas Prefeituras para que pudessem se manifestar sobre suas posições no ranking capixaba de transparência e governança pública 2024. A Prefeitura de Ibitirama informou que não iria se manifestar. As Prefeituras de Divino de São Lourenço e de Iúna não responderam.

Alegre 1ª na região do Caparaó

O município de Alegre alcançou mais uma vez seu reconhecimento de cidade transparente, sendo a 1ª na região do Caparaó e a 5ª no Estado do Espírito Santo no ranking capixaba de transparência e governança pública.

Capital Vitória

É importante ressaltar que Vitória não entrou no ranking, pois foi avaliada pela Transparência Internacional Brasil, fazendo parte do ranking das capitais, ficando em primeiro lugar no Brasil com 98,6 pontos.

Confira a classificação geral das Prefeituras: Ranking Capixaba de Transparência e Governança Pública 2024