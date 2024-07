Um dia após divulgar união partidária, partidos retrocedem em Iúna

Um dia após uma publicação dos pré-candidatos Everaldo Sales (PRD) e prefeita Penha Barros (DC), viralizar com a informação de uma aliança política da oposição ao pré-candidato a reeleição em Iúna, Romário Vieira (Podemos), composta entre os pré-candidatos Ronaldo Rafar (PL), João Elias Horths (PP) e Everaldo Sales (PRD), e causar um imbróglio com militantes políticos e partidos, Penha divulgou uma nota explicando os fatos.

A nota informa que no dia 28 de julho, a mesma teria recebido em sua casa, a visita dos pré-candidatos a prefeito de Iúna, Ronaldo Rafar e Everaldo Sales, além do deputado estadual Coronel Welington (PRD), onde os mesmos estariam retirando os nomes deles da majoritária e indicando ela como a pré-candidata da oposição a prefeita e João Elias como candidato a vice-prefeito.

Leia Também: Convenção do Podemos vai confirmar reeleição do prefeito de Guaçuí

“Recebi em minha casa a visita dos pré-candidatos a prefeito Rafar e Everaldo e do deputado estadual Coronel Welington, onde me colocaram a decisão de ambos, em nome da união dos partidos, se retirarem do processo eleitoral em favor do meu nome, Penha Barros, para disputar a prefeitura. Fiquei surpresa, ouvi tudo que eles disseram e aceitei o desafio que também foi presenciado pela senhora Idenil presidente do DC”, disse.

Oficializou e voltou atrás

Em outra parte da nota, Penha ressalta que no dia seguinte, 29 de julho, na residência de João Elias, pré-candidato pelo Progressistas, oficializaram a chapa de oposição “Penha e João Elias”.

“No dia seguinte, 29/07, por volta das 15h, na residência do senhor João Elias, no distrito de São João do Príncipe, oficializamos a nova chapa Penha e João Elias, com anuência, via ligação de vídeo, do presidente do PP de Iúna, selando a união do grupo”, frisou.

Segundo a professora, o pré-candidato Ronaldo Rafar não teria aguentando a pressão dos aliados e teria retrocedido da decisão.

“O pré-candidato Rafar não aguentou a pressão dos seus aliados, voltou atrás de um compromisso que havia assumido com os companheiros. A partir de agora, o DC e o PRD irão avaliar um novo posicionamento. O poder de decisão é do povo que precisa estar atento aos fatos que estão ocorrendo em Iúna, identificar quem está fazendo política e quem está fazendo negócio político”, finalizou.

Não era para divulgar

A reportagem do AQUINOTICIAS.COM entrou em contato com João Elias Horths, pré-candidato dos Progressistas. Por telefone, João afirmou que a reunião ocorreu e a foto foi registrada com o consentimento de ambos, porém, foi pedido que não fosse divulgada antes de um alinhamento com suas respectivas bases políticas.

Já o pré-candidato da extrema-direita, Ronaldo Rafar (PL), disse que foi feita uma tentativa de junção, mas não se concretizou, pois não houve apoio de suas bases. “Fizemos uma tentativa sim de junção, mas não se concretizou, pois não houve apoio das nossas bases”, disse.

Quando questionado sobre como ficará a composição em Iúna, Ronaldo disse que o PL não irá seguir com Penha, e sim com João Elias. “Pretendemos seguir com o João Elias do PP. O PRD soltou muito rápido essa notícia, sem nossa autorização de divulgação. Tínhamos que conversar primeiro com nosso pessoal e o tempo não foi hábil pra isso, e gerou todo esse tumulto e constrangimento”, destacou Rafar.

Não retornaram

O AQUINOTICIAS.COM também entrou em contato com os pré-candidatos Penha Bastos, filiada do Democracia Cristã, e com Everaldo Sales, pré-candidato a prefeito pelo Partido Renovação Democrática – PRD, porém até a publicação desta matéria não obtivemos retorno. Assim que tivermos retorno, a pauta será atualizada.

Cenário em Iúna

Segundo fontes, os grupos políticos de oposição ao pré-candidato à reeleição em Iúna, no Caparaó, Romário Vieira (Podemos), composto pelos partidos PDT, PRD, DC, PP e PL estão buscando uma articulação de junção, porém, não estão chegando a um consenso. Com isso, fortalecendo a corrida eleitoral do atual prefeito.